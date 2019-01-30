Каракас, 30 января, 2019, 03:37 — ИА Регнум. Жёсткой позиции намерена придерживаться венесуэльская оппозиция в отношении цен на закупку российских вооружений, заявил оппозиционный представитель Густаво Тарре Брисеньо в Центре стратегических и международных исследований (Вашингтон).

Carlos Díaz Венесуэльская оппозиция на митинге

Оппозиционер Брисеньо, назначенный венесуэльской Национальной ассамблеей спецпредставителем страны при Организации американских государств, выразил недовольство российско-венесуэльскими договоренностями по вооружениям.

Якобы цены Москвы на продаваемое Каракасу оружие слишком высокие, и при этом российская сторона не поставила то, что обещала, продавая «не самые лучшие самолеты».

При этом Брисеньо отметил, что доверяет послу Венесуэлы в Москве и рассчитывает добиться результата, несмотря на то, что придется иметь дело с недружелюбием и с теми, с кем «очень сложно заключить сделку». По его данным, российские вертолёты также оставляют желать лучшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал международные банки «защитить» активы Венесуэлы от правительства Николаса Мадуро.

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