Вашингтон, 30 января, 2019, 01:49 — ИА Регнум. Американские разведчики узнали о том, что Москва тайно предложила Пхеньяну сотрудничество по ядерной программе, пишет газета The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вброс

Издание, ссылаясь на данные разведки, утверждает, что действия Москвы о тайных переговорах с Пхеньяном были раскрыты в конце года. Сами переговоры якобы походили осенью 2018 г.

Цель переговоров российских властей была в том, чтобы запустить на территории Северной Кореи свою АЭС с вывозом отходов производства на российскую территорию. При этом Пхеньян должен отказаться от производства ядерного оружия. Ответ Пхеньяна разведчики «не узнали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, публикация сделана на фоне обсуждения в Вашингтоне предстоящей встречи американского президента Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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