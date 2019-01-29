Москва, 29 января, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Российских потребителей природного газа могут начать штрафовать за отказ ставить счетчики — соответствующие поправки в КоАП предложил внести глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный («Единая Россия»).

Счетчик газа

По словам парламентария, монтаж счетчиков газа у всех потребителей в стране должен был быть осуществлен до 2012 года, однако на сегодняшний день около 400 тыс. приборов не установлены поставщиками из-за противодействия потребителей «голубого топлива». Завальный полагает, что штрафами ситуацию удастся сдвинуть с мертвой точки.

Вместе с тем с 1 января 2015 года вступил в силу федеральный закон (№ 466-ФЗ от 29.12.2014), согласно одной из норм которого собственники квартир и домов, пользующиеся только газовыми плитами, освобождаются от обязанности устанавливать приборы учета газа.

Поправка внесена в часть 1 статьи 13 федерального закона «Об энергосбережении» от 2009 года, которой установлен перечень объектов, на которые не распространяются требования в части необходимости организации учета используемых энергетических ресурсов. Кроме ветхих, аварийных объектов, объектов, подлежащих сносу или капитальному ремонту по состоянию на 1 января 2013 года, объектов с малой потребляемой мощностью электрической и тепловой энергии в этот перечень внесены объекты, «максимальный объем потребления природного газа которых составляет менее чем два кубических метра в час». Под это определение как раз и попадают газовые плиты, потребляющие не более 2 куб. м газа в час.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2018 года стало известно, что Минэнерго России поддерживает инициативу внедрения так называемых умных счётчиков на газ в российских домохозяйствах.

Читайте также: Минэнерго поддержало инициативу установки «умных» счетчиков на газ