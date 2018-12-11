Минэнерго поддержало инициативу установки «умных» счетчиков на газ

Москва, , 22:59 — REGNUM Министерство энергетики Российской Федерации в целом поддерживает инициативу внедрения так называемых «умных» счетчиков на газ в российских домохозяйствах. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

В ведомстве рассказали, что уже получили соответствующее поручение правительства России и прорабатывают его в указанные сроки.

Также в Минэнерго признали, что основным вопросом остается источник финансирования установки новых «умных» счетчиков.

Здесь есть разные варианты. В частности, рассматривается вариант оснащение потребителей «умными» приборами учета газа за счет возложения обязанности по их установке на газораспределительные организации. При этом затраты газораспределительных организаций будут компенсированы. Правда источник этой компенсации нужно еще проработать указали в Минэнерго.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что вице-премьер России Дмитрий Козак дал поручение Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС до марта 2019 года проработать вопрос о введении «умных» счетчиков на газ для потребителей.

Предполагается, что весь проект будет стоит 130 млрд рублей. Расходы на установку для каждой квартиры — 4−5 тыс. рублей.

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