Гавана, 28 января, 2019, 21:42 — ИА Регнум. Восточные районы кубинской Гаваны неожиданно оказались атакованы торнадо, 28 января передает агентство Reuters.

15299 Последствия торнадо

Жертвами торнадо стали не менее троих человек, многие десятки жителей Гаваны получили ранения.

«Ущерб серьезный, к настоящему моменту мы (знаем) о гибели трех человек и… 172 раненых», — заявил в «Твиттер» глава Кубы Мигель Диас-Канель.

Государственные СМИ описывают произошедшее как «экстраординарное явление» и «огромную катастрофу». Мощный смерч, первое торнадо на Кубе за десятилетие, переворачивал машины, срывал крыши с домов и ломал линии электропередачи.

Большая часть столицы Кубы осталась без электричества, улицы пострадавших районов расчищают спасатели, строительные рабочие и жители, многие из которых в буквальном смысле лишились крыши над головой.

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