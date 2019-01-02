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На курорты Таиланда надвигается тропический шторм «Пабук»

Происшествия

В районах, которые могут быть затронуты штормом сейчас находятся десятки тысяч туристов из России

На курорты Таиланда надвигается тропический шторм «Пабук»
Quangpraha
Приближается шторм

Бангкок, 2 января 2019, 17:17 — REGNUM  Туристические райоы на юге Таиланда могут оказаться во власти надвигающегося тропического шторма «Пабук». Об этом 2 января сообщила пресс-служба метеорологического департамента страны.

По предварительным данным, 3−4 января в провинциях Сураттхани, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Краби, Транг и Сатун ожидаются проливные дожди с сильным ветром.

А 4−5 января похожие погодные условия ожидаются в провинциях Пхетчабури, Прачуапкхирикхан, Чумпхон, Сураттхани, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Ранонг, Пхангнга, Пхукет, Краби, Транг и Сатун.

Также ведомство предупреждает о сильном штормовом ветре в районах Персидского залива и Адаманского моря. Здесь ожидаются волны высотой до 2−3 метров. В связи с этим всем маломерным судам дано указание оставаться на берегу до 5 января.

Всем капитанам судов настоятельно рекомендовано проверить состояние своихкораблей и убедиться в наличии на борту спасательного снаряжения.

Сообщается, что тропический шторм «Пабук» сформировался над Южно-Китайским морем.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 75 человек в результате ливней и оползней на Филиппинах, вызванных тропической депрессией «Усман».

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших от дождей и оползней на Филиппинах достигло 75 человек

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