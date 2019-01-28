Киев, 28 января, 2019, 15:58 — ИА Регнум. В Чехии легально работает около 120 тыс. граждан Украины, заявил министр иностранных дел Павел Климкин 28 января во время совместной пресс-конференции с главой МИД Чехии Томашем Петршичеком.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

«Только представьте себе — 120 тыс. украинцев работает легально в Чехии, и это количество постоянно увеличивается», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в национальном банке Украины ожидают роста переводов валюты от украинских трудовых мигрантов. Доля переводов украинских мигрантов составляет примерно 10% ВВП страны, превышая все иностранные кредиты и инвестиции в украинскую экономику вместе взятые.

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