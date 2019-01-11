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Нацбанк Украины ожидает роста поступлений от украинских трудовых мигрантов

Экономика

Экономики других стран растут – растут и доходы мигрантов

Нацбанк Украины ожидает роста поступлений от украинских трудовых мигрантов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нацбанк Украины

Киев, 11 января 2019, 22:10 — REGNUM  Денежные перечисления от украинских трудовых мигрантов в 2019 году вырастут, заявил глава департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины (НБУ) Сергей Николайчук, сообщает 11 января УНИАН.

По его словам, в 2019 году НБУ ожидает, что поток украинских мигрантов в другие страны останется примерно на том же уровне, что и в 2018 году, а вот доходы мигрантов увеличатся. Причина роста доходов в том, что растут экономики стран, куда уезжают на подработки украинские рабочие.

Напомним, в 2017 году мигранты перечислили на Украину $9,3 млрд, а за первые семь месяцев 2018 года — $6,3 млрд.

Отметим, трудовая миграция — большая проблема на Украине, поскольку она лишает страну рабочих кадров. Граждан Украины не устраивают низкие зарплаты и плохие условия труда на родине, поэтому многие стремятся заработать за границей.

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Денежные переводы в среде мигрантов
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