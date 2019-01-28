Санкт-Петербург, 28 января, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Уникальное выставочное пространство «Ленрезерв» на Феодосийской улице Петербурга, воссоздавшее жизнь и борьбу блокадного Ленинграда, за три дня работы посетили более 115 тысяч человек. Среди них 27 января был президент России Владимир Путин, отметивший высокий уровень экспозиции.

Дарья Драй ИА REGNUM Блокадный Ленинград (экспозиция «Ленрезерва")

«25 тысяч петербуржцев пришли в пятницу, 25 января, 30 тысяч — в субботу, и, наконец, в сам день освобождения от блокады гостей было больше 60 тысяч», — сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные организаторов.

Смотрите фоторепортаж ИА REGNUM : В Петербурге воссоздали блокадный Ленинград в масштабе целой улицы

Напомним, к 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады экспозиция «Ленрезерва», созданная в 2015 году, к 70-летию Победы, была значительно обновлена.

Как сообщают СМИ, 27 января у «Ленрезерва» выстроилась очередь больше чем на 500 метров, и время работы выставки продлили до 20 часов. Помимо обычных зрителей, «Ленрезерв» в праздничные для города дни посетили около тысячи участников различных делегаций.

Патриотическое объединение «Ленрезерв» — общественная некоммерческая организация, в основе которой коллекция автомобилей, военной техники, материального и духовного наследия времён Второй мировой войны. Экспозиция открыта для свободного посещения в дни празднования памятных дат Великой Отечественной войны. В остальное время проводятся экскурсии для организованных групп по предварительной записи.