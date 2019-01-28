Вашингтон, 28 января, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Федеральное правительство США, работа которого была парализована в течении рекордных для страны 35 дней, может снова быть остановлена. Такую вероятность допустил президент США Дональд Трамп. Об этом глава Белого дома заявил в 27 января в интервью газете The Wall Street Journal.

Дональд Трамп

Читайте также: В Белом доме назвали причину приостановки «шатдауна»

После недавнего возобновления работы очередной «шатдаун» может грозить правительству в случае, если конгресс не выделит денежные средства на строительство стены на границе с Мексикой, на возведении которой настаивает американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января президент США Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании работы правительства, деятельность которого была приостановлена из-за бюджетного кризиса на 35 дней, на срок до 15 февраля.

Ранее по теме: Большинство граждан США негативно оценивают нынешнее положение дел в стране

Как пояснил исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни, такое решение о временной приостановке «шатдауна» американский лидер принял из-за того, что многие демократы стали признавать его правоту в вопросе строительства приграничной стены, однако не могли действовать из-за бюджетного кризиса.

Напомним, федеральное правительство США приостановило работу 22 декабря 2018 года из-за бюджетного кризиса. Это третий за прошедший год «шатдаун» в стране, который оказался самым продолжительным. Разногласия, которые не позволили принять главный финансовый документ страны на 2019 года, возникли из-за требований Трампа выделить из бюджета на строительство стены на границе с Мексикой $5,7 млрд.