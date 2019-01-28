Вашингтон, 28 января, 2019, 04:44 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал за 72 часа сменить власть в Грузии мирным путем. Однако для этого нужна свобода передвижения по стране, заявил находящийся в США политик в эфире телекомпании «Рустави 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Саакашвили заверил, что сразу же вернется на родину, когда поймет, что активные граждане и оппозиция смогут обеспечить ему свободное передвижение в стране. Для осуществления сценария смены руководства мирным путем необходимо 72 часа, добавил он.

Политик также пояснил, что ведет борьбу против основателя правящего в Грузии блока Бидзины Иванишвили. Грузинские власти экс-президент назвал сумасшедшими, которые «заперли врачей в сумасшедшем доме», и заявил, что их нужно нейтрализовать без насилия.

Как сообщало ИА REGNUM, Саакашвили выехал за пределы Грузии в 2013 году. Власти страны возбудили против него ряд уголовных дел, по некоторым из них политику грозит тюрьма. Саакашвили находится на родине в розыске.

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