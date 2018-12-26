Саакашвили в Грузии инициирует новое движение «Вместе домой»

Тбилиси, , 15:40 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили инициирует новое движение под лозунгом «Вместе домой» и намеревается вернуться и вернуть Грузию вместе с грузинскими эмигрантами уже весной будущего года. Об этом Саакашвили заявил в своем очередном видеоролике, размещенном на его странице в соцсети Facebook, побещав избавить страну от власти олигарха Иванишвили.

«За границей я встречаюсь со многими моими соотечественниками, с кем — в такси, с кем — на какой-то стройке, с кем — в академических учреждениях. Эти люди своим трудом содержат не только своих родственников в Грузии, но реально содержат и тот гнилой режим, который властвует в Грузии, потому что иной экономики в стране нет, иную экономику уничтожил Иванишвили», — заявил экс-президент.

По его словам, люди, которые сегодня находятся в эмиграции, покинули страну вынужденно именно по вине режима Иванишвили, посеявшего нужду и бесперспективность. Саакашвили напомнил, что именно грузинские эмигранты на президентских выборах большей частью проголосовали не за кандидата от власти — Саломе Зурабишвили, а за кандидата от «Единого национального движения Григола Вашадзе.

«На этих выборах грузинские эмигранты показали свою силу, благодаря им оппозиция с большим преимуществом победила на участках за рубежом, там, где не раздавали лук и картофель, там где не работает подкуп. До грузин, которые находятся за границей и знают цену труда, Иванишвили с его подкупом дотянуться не смог, потому что его методы здесь не работают», — напомнил Саакашвили.

По его информации, все грузины, которые сегодня находятся в эмиграции, хотят вернуться на родину и здесь растить своих детей, поэтому именно они выступили инициаторами нового движения «Вместе домой», которое и подхватил Саакашвили.

«Это очень хорошая идея. Мы вместе разгоним большую волну и эта большая волна до весны дойдет до Грузии, до всех городов Грузии, и мы, грузины, вернем Грузию», — подчеркнул экс-президент.

Он заверил инициаторов движения, что ничего не боится и пойдет вместе с ними, чтобы спасти страну от засилья Иванишвили.

Напомним, что в результате двух туров выборов президента Грузии победу одержала (была объявлена ЦИК победителем) независимый, но активно поддерживаемый правящей партией «Грузинская мечта» кандидат Саломе Зурабишвили, которая после инаугурации уже приступила к исполнению обязанностей главы государства, но от встреч со СМИ пока воздерживается.

Вернуться в Грузию покинувший ее сразу после президентских выборов 2013 года Михаил Саакашвили обещал неоднократно и перед, и после всех последующих выборов, но пока своего обещания в исполнение не привел. Между тем, прокуратура Грузии возбудила и ведет против экс-президента целый ряд уголовных дел, по некоторым из которых судом уже вынесен заочный приговор. Поэтому в случае пересечения любой границы Грузии Михаилу Саакашвили грозит арест и перспектива оказаться в заключении.