Вологда, 27 января, 2019, 20:17 — ИА Регнум. В Вологодской области опрокинулся рейсовый автобус с 30 пассажирами, следовавший по маршруту Весьегонск — Санкт-Петербург. Об этом сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло в воскресенье, 27 января, на 316 км автодороги А114 «Вологда — Новая Ладога». По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.

По словам собеседника агентства, водитель автобуса Volvo по непонятным причинам совершил съезд с дороги влево по ходу движения и опрокинулся.

В настоящее время выясняются подробности данного инцидента.

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