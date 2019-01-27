В результате ДТП в Башкирии погибли четыре человека

Уфа, , 10:37 — REGNUM Четыре человека погибли, один пострадал в результате ДТП на автотрассе в Башкирии. Об этом 27 января сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла около 09:00 (07:00 мск) на 25-м километре автодороги Бижбуляк — Киргиз-Мияки в Бижбулякском районе. Произошло столкновение автомобиля ВАЗ 2115 и Chevrolet Niva. Автомобили двигались во встречном направлении.

В результате столкновения погиб водитель ВАЗ 2115, мужчина 35 лет и три его взрослые пассажирки. Водитель Chevrolet Niva, мужчина 36 лет, обратился за помощью к медикам и был госпитализирован.

На месте происшествия работает полиция и другие спецслужбы. Выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели женщины и ребёнка в результате ДТП в Саратовской области. Ещё два человека пострадали, один был госпитализирован. Возможной причиной трагедии могло стать ухудшение погодных условий, которое не быыло принято во внимание водителем, допустившим ДТП.

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