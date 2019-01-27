Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов островов Фиджи
Сува, 27 января, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в районе островов архипелага Фиджи. Об этом 27 января сообщила Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зарегистрированы в 10:16 по Всемирному координированному времени (UTC), что соответствует 13:16 мск.
Эпицентр подземной стихии находился в 294 километрах от столицы королевства Тонга, города Нукуалофа (население 22 400 человек).
Самый густонаселённый город рядом с эпицентром землетрясения — город Сува, столица Фиджи (население 77 366 человек), расположен в 452 километрах от эпицентра.
Очаг землетрясения залегал на глубине 549,9 километра.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Об угрозе цунами также не сообщалось.
Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,5, которое произошло у берегов Японии.