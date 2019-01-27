Маастрихт, Нидерланды, 27 января, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Нидерландские учёные посчитали оптимальное количество физических нагрузок, которые помогут достичь долголетия. Исследование опубликовано в журнале Journal of Epidemiology and Community Health.

Гаэтано Беллеи (1857-1922). На коня (на посошок)

Учёные из медицинского центра Маастрихтского университета в Нидерландах занимаются изучением взаимосвязи между продолжительностью жизни, индексом массы тела и физической активностью. Для своего последнего исследования они использовали данные опроса о состоянии здоровья, который проводился в 1986 году. Этот опрос охватил около 120 тысяч человек, среди которых было 3646 мужчин и 4161 женщина в возрасте от 68 до 70 лет.

Участники опроса были разделены на следующие группы: те, кто посвящает физической активности менее 30 минут в день, от 30 до 60 минут, от 60 до 90 минут и более. Наблюдение за участниками продолжалось до достижения возраста 90 лет.

Исследователи обнаружили, что женщины, выполнявшие физические упражнения в течение 30−60 минут в день, доживали до 90-летнего возраста на 21% чаще, чем те, кто посвящал физической активности менее 30 минут. Также было отмечено, что оптимальным количеством нагрузок для женщин являются 60-минутные занятия.

Для мужчин оптимальным количеством нагрузок оказались полуторачасовые занятия: те, кто занимались более 90 минут в день достигали 90-летнего возраста на 90% чаще тех, кто занимался менее получаса.

Исследователи отметили, что у мужчин наблюдалась прямая линейная связь между продолжительностью жизни и количеством ежедневных физических нагрузок, тогда как у женщин, занимавшихся более 60 минут в день, не было никаких преимуществ перед теми, кто занимается ровно час.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года были представлены результаты исследования китайских учёных, показавшего, что даже непродолжительные силовые тренировки (60 минут в неделю) снижают вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний.