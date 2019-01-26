Нью-Дели, 26 января, 2019, 10:37 — ИА Регнум. «Коммунистическая партия Индии (марксистская)» (КПИ-М) выступила против новой квоты для малоимущих индусов из высших каст. Об этом сообщило индийское новостное издание «Джансатта» со ссылкой на официальное заявление политбюро КПИ-М, опубликованное 25 января.

(сс) Juan Antonio Segal Индусы

В указанном документе руководство «Коммунистической партии Индии (марксистской)» подчеркнуло, что резервация 10% рабочих мест за малоимущими «высокорожденными» индусами является насмешкой над самим понятием «малоимущие слои населения». Лидеры КПИ-М выступили с критикой предложенных правительством Индии критериев «бедности»: для представителей высших каст они намного выше, чем для рядовых граждан страны. По мнению индийских коммунистов, из-за квоты рабочих мест будут лишены экономически уязвимые группы населения, не принадлежащие к высшим кастам.

Напомним, что в начале января 2019 года кабинет министров Индии одобрил выделение 10% мест на государственной службе и в образовательных учреждениях для малоимущих индусов из высших каст. Годовой доход претендентов на получение места в пределах квоты не должен превышать 800 тысяч рупий (750 тысяч рублей).