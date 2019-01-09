Правительство Индии намерено оказать поддержку бедным из высоких каст

Нью-Дели, , 16:49 — REGNUM В преддверии всеобщих выборов в Индии правительство Наредры Моди решилось на смелый шаг, чтобы привлечь на свою сторону высококастовых индусов.

По сообщению индийского новостного агентства «Амар Уджала», кабинет министров Индии одобрил выделение 10% квоты в госсекторе и образовательных учреждениях для беднейших высококастовых индусов, таких как джаты, гуджары, раджпуты и маратхи. Право на место на госслужбе или в учебном заведении получат представители высоких каст, чей ежегодный доход не превышает 800 тысяч рупий (800 тысяч рублей).

Для претворения решения в жизнь правительству необходимо внести поправку в конституцию страны, получив одобрение парламента.

Новые квоты расширят систему резервирования для «списочных каст и племён», созданную после принятия Конституции. На сегодняшний день резервируется до 49,5% мест на госслужбе и в учебных заведениях. После внесения поправки доля резервирования составит 59,5%.