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Правительство Индии намерено оказать поддержку бедным из высоких каст

Политика

Высококастовым, но бедным индусам будет представлена квота в 10% на госслужбе и в образовательных учреждениях

Нью-Дели, 9 января 2019, 16:49 — REGNUM  В преддверии всеобщих выборов в Индии правительство Наредры Моди решилось на смелый шаг, чтобы привлечь на свою сторону высококастовых индусов.

По сообщению индийского новостного агентства «Амар Уджала», кабинет министров Индии одобрил выделение 10% квоты в госсекторе и образовательных учреждениях для беднейших высококастовых индусов, таких как джаты, гуджары, раджпуты и маратхи. Право на место на госслужбе или в учебном заведении получат представители высоких каст, чей ежегодный доход не превышает 800 тысяч рупий (800 тысяч рублей).

Для претворения решения в жизнь правительству необходимо внести поправку в конституцию страны, получив одобрение парламента.

Новые квоты расширят систему резервирования для «списочных каст и племён», созданную после принятия Конституции. На сегодняшний день резервируется до 49,5% мест на госслужбе и в учебных заведениях. После внесения поправки доля резервирования составит 59,5%.

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Зарубежная хроника
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