Менло-Парк, США, 26 января, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг планирует объединить инфраструктуру сервисов для обмена сообщениями WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

Источники издания, вовлечённые в работу по интеграции мессенджеров, сообщают, что план по объединению инфраструктуры сервисов будет подготовлен к концу 2019 или к началу 2020 года. Отмечается, что сервисы продолжат работать как отдельные приложения после унификации и объединения технической инфраструктуры. При этом станет возможна кроссплатформенная переписка между пользователями WhatsApp, Facebook и Instagram.

Ожидается, что интеграция мессенджеров позволит повысить вовлечённость людей в систему сервисов Facebook, а также позволит компании увеличить доход, получаемый от WhatsApp и Instagram.

NYT отмечает, что Марк Цукерберг пересмотрел свою политику в отношении WhatsApp и Instagram. Во время совершения сделок по приобретению этих мессенджеров глава Facebook обещал сохранить автономию от сервиса Facebook Messenger.

Напомним, компания Facebook приобрела приложение Instagram в 2012 году, а компанию-разработчика WhatsApp — в 2014 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года мессенджер WhatsApp стал самым популярным мобильным приложением в России, согласно отчёту экспертов компании App Annie.