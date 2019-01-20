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Эксперты назвали самые популярные мобильные приложения в России

Техника

В 2018 году больше всего загрузок у WhatsApp, Viber и «ВКонтакте»

Эксперты назвали самые популярные мобильные приложения в России
edar
Мобильный телефон

Москва, 20 января 2019, 08:03 — REGNUM  Список самых популярных мобильных приложений в России составили эксперты компании App Annie.

Среди мобильных приложений, которые были загружены на территории России в 2018 году наибольшее число раз, лидируют WhatsApp, Viber и «ВКонтакте». Также в пятёрку вошли «Сбербанк Онлайн» и Instagram.

В пятёрку платных приложений, на которые потратили наибольшее количество средств, вошли «ВКонтакте», BOOM: Music Player, «Одноклассники», Read! и Yandex Music.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе эксперты компании Sensor Tower представили отчёт, показавший, что на покупки в магазинах мобильных приложений в 2018 году было потрачено на 22,7% больше, чем в 2017 году.

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