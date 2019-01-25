Вашингтон, 25 января, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Международный валютный фонд ожидает экономического подъёма в Греции в 2019 году, 25 января передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

Согласно прогнозу МВФ, в наступившем году рост греческой экономики составит 2,4% по сравнению с 2,1% в 2018 году. МВФ «с оптимизмом» смотрит на перспективы рынка труда в Греции и считает «устойчивой» возможность Греции оплачивать внешний долг.

МВФ рекомендует правительству Алексиса Ципраса продолжать экономические реформы, чтобы «сохранить динамику» роста.

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