Греция получила последний транш финпомощи от Еврогруппы

Афины , , 18:38 — REGNUM Греция получила пятый и последний кредитный транш на сумму 15 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи, сообщается 6 августа на официальном сайте Европейского механизма стабильности (ESM).

В распространённом пресс-релизе подтверждается информация о том, что 5,5 млрд евро из указанной суммы будет направлено на обслуживание долга Греции, а остальная сумма будет переведена на специальный счёт для создания буфера ликвидности.

Отмечается, что выделенной суммы должно хватить на покрытие финансовых потребностей Греции на 22 месяца.

Напомним, совет министров стран еврозоны (Еврогруппа) на заседании 21 июля в Люксембурге одобрил выделение Афинам последнего кредитного транша и выход Греции из программы макрофинансовой помощи. Как ожидается, уже в августе Греция впервые за последние восемь лет самостоятельно выйдет на финансовые рынки.