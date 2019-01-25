Донецк, 25 января, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Суд над представителями нынешней украинской власти должен получить мощную доказательную базу её преступлений. Об этом, как передает официальный сайт «Донецкой Народной Республики», заявила уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Герб ДНР

«Мы чётко работаем в этом направлении, помогают и отчеты ООН. Мы понимаем, что суд будет в любом случае, нужна «железобетонная» доказательная база», — отметила Морозова.

Она также рассказала, что аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР достиг определённых успехов в деле легализации на международной арене. Подробнее о результатах данной работы обмудсмен пообещала рассказать в конце 2019 года.

Напомним, по данным ООН, жертвами войны в Донбассе стали около 13 тыс. мирных жителей региона.

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Гражданскую войну на Украине официально развязало киевское руководство во главе с экс-спикером Верховной рады Александром Турчиновым 6 апреля 2014 года. В тот день Турчинов объявил о начале так называемой «Антитеррористической операции», то есть по сути применил ВСУ против населения страны.