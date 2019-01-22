Жертвами войны в Донбассе стали почти 13 тысяч человек — ООН

Нью-Йорк, США, , 08:42 — REGNUM С 2014 по 2018 годы жертвами вооружённого конфликта в Донбассе стали около 13 тыс. человек, заявили в мониторинговой миссии ООН по правам человека, сообщило 21 января немецкое издание Deutsche Welle.

«Примерно 3,3 тыс. погибших в Донбассе — гражданские лица, 4 тыс. — военные украинской армии», — сказано в сообщении.

По оценке ООН, потери защитников Донбасса составили 5,5 тыс. человек. Всего за время конфликта ранения получили от 27 до 30 тыс. человек.

В 2018 году в Донбассе погибло 55 мирных жителей, что вдвое меньше показателя 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году ВСУ убили 162 мирных жителей ДНР, включая пятерых детей, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Более 300 человек получили ранения.

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