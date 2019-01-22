Вторник, 22 Января 2019 года
08:43:40 МСК

Жертвами войны в Донбассе стали почти 13 тысяч человек — ООН

Происшествия

Ранены около 30 тыс. человек

Нью-Йорк, США, 22 января 2019, 08:42 — REGNUM  С 2014 по 2018 годы жертвами вооружённого конфликта в Донбассе стали около 13 тыс. человек, заявили в мониторинговой миссии ООН по правам человека, сообщило 21 января немецкое издание Deutsche Welle.

«Примерно 3,3 тыс. погибших в Донбассе — гражданские лица, 4 тыс. — военные украинской армии», — сказано в сообщении.

По оценке ООН, потери защитников Донбасса составили 5,5 тыс. человек. Всего за время конфликта ранения получили от 27 до 30 тыс. человек.

В 2018 году в Донбассе погибло 55 мирных жителей, что вдвое меньше показателя 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году ВСУ убили 162 мирных жителей ДНР, включая пятерых детей, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Более 300 человек получили ранения.

Читайте также: ДНР: из-за действий ВСУ в республике погибли более 150 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить