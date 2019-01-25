Владивосток, 26 января, 2019, 00:21 — ИА Регнум. 26 января в Индии отмечается национальный праздник — День республики. В этот день в 1950 году вступила в силу конституция Индии и страна перешла от статуса британского доминиона к республике. Какая Индия открывается для российских путешественников, чем притягивает и влюбляет в себя, какие особенности стоит учесть всем кто мечтает познакомиться с этой многогранной республикой — об этом в интервью ИА REGNUM с заместителем директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ, путешественником, человеком, полюбившим Индию с первого взгляда, Дмитрием Шелестом.

Айтен Юран Утро

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— В Индии я впервые оказался в 2010 году по приглашению своих друзей. До этого, в силу научных интересов, много читал об истории, философии и политической культуре страны, перед поездкой изучал мнения путешественников на различных туристических форумах. Однако, первые впечатления ошеломили гораздо больше, чем множество прочитанных книг и суждений. Индия очень многогранна. Эта страна может быть и пугающей и удивительно нежной. Наверное, у каждого, кто посещает древнейшую цивилизацию, складывается своё «чувство Индии», у меня это что-то вроде юношеской влюблённости. Сложно ответить почему, но приведу высказывание одной пожилой туристки из Израиля, с которой я разговорился в одном из индийских аэропортов: «Если вы хотите увидеть порядок, ровные улицы и чистые домики, поезжайте в Европу, если вы хотите почувствовать мир, понять человечество, вам нужна Индия».

— Сложно ответить на этот вопрос однозначно. Цивилизация с древнейшей, разнообразной и интереснейшей культурой. Страна с огромным населением, различными народами. Государство с обширными геополитическими интересами. Конечно, чтобы такое понять, нужно потратить всю жизнь. Тем не менее, лично для себя считаю, что я понял Индию.

— Как я уже говорил, Индия многолика, в ней проживает более ста народов, этносов и этнических групп. Бедна ли эта страна? Да, большинство населения существует в очень стеснённых условиях, даже имея работу. Основную проблему составляет так называемая крайняя бедность, когда человек живёт ниже чем на 1,9 доллара США в день, это около 4,3% от всего населения. Много безграмотных, причём большая часть — женщины. Следует сказать, что уровень бедности в государстве снижается значительными темпами. Индия — это быстрорастущая экономика, в которой одним из приоритетов любого правительства является борьба с этим явлением. Так, считается, что крайняя бедность будет ликвидирована к 2030 году.

Отмечу, что в этом контексте многие программы, направленные на повышение доходов индийских граждан, типа «Делай в Индии» (Make in India) вполне соотносятся со стремлением увеличить объём индийско-российской торговли в том числе и с учётом санкционного давления на Россию и необходимости импортозамещения.

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— Специфика отношений граждан и государства в плане социального обеспечения сильно отличается от того, что мы имеем в России. С учётом того, что в Индии большое количество людей, имеющих средства только на самое необходимое, федеральное правительство и губернаторы штатов постоянно пытаются обеспечить поддержку бедных слоёв населения. Существуют программы по подаче бесплатной электроэнергии, введены субсидии на приобретение газа. Реализуется амбициозная программа действующего правительства в сфере медицинского страхования, которая предусматривает страховку на 500 тыс. рупий (6900 долларов США).

— Индия в принципе существовала долгое время как кастовое государство, в котором неравенство было «зашито» в структуре общества. Такая специфика только подчёркивает вопиющее расслоение. Например, в Мумбаи в престижном районе Нариман Поинт стоит только отойти от микрорайона с высотками на сто метров к морю можно увидеть «посёлок» с картонными хижинами. На сегодняшний день Индия занимает третье место в мире по количеству миллиардеров, при таких же «рекордных» показателях бедности и крайней бедности. Нынешний премьер-министр Норендра Моди как раз и пришёл к власти в 2014 году с лозунгом «Вместе со всеми, развитие для всех». Тем не менее, эта проблема до конца не решена.

— На мой взгляд менталитет индийцев и русских имеет много схожих особенностей. Открытость, доброта, гостеприимство, любознательность и способность выносить любые трудности присуща как гражданам России, так и Индии. В том числе поэтому к русским в Индии относятся в целом хорошо или даже очень хорошо. Следует отметить, что многие пожилые индийцы помнят поддержку Индии со стороны Советского Союза и период индустриализации страны, и во время индо-пакистанского конфликта. Причём такое отношение не зависело от текущей политической конъюнктуры. Значительное количество индийцев обучалось и в СССР, и в постсоветской России. Кроме этого, сейчас в Индии работают российские инженеры военно-промышленного комплекса РФ, специалисты Росатома, существует постоянный культурный обмен. На уровне большой политики инициативы Москвы и Нью-Дели также имеют общую направленность. Это, например, можно сказать о мирном урегулировании политического кризиса в Афганистане. На такие вещи простые индийцы также обращают внимание.

Что касается российских туристов, то их количество заметно увеличилось с 2010 года. На юге Индии, в штатах Керала и Тамилнад в ресторанах, когда узнают, что ты из России, спрашивают о том, как произносить по-русски названия тех или иных блюд. Ну, а про Гоа я уже и не упоминаю, там наши граждане «прописались» ещё в 90-х годах. Кто-то ездит в Индию просто отдохнуть, многие совмещают это с познавательной целью, некоторые путешественники из России приезжают с целью найти «просветление». В общей туристической массе русские соседствуют и с гражданами других государств, а все они вместе теряются в огромной массе индийцев. Поэтому какие-либо неадекватные шаги наших туристов мало заметны на этом фоне. Я лично сталкивался с компаниями наших соотечественников, которые находились в состоянии весьма сильного алкогольного опьянение, но это были позитивно настроенные люди и собственно если и «чудили», то беззлобно и неконфликтно.

— Для индийцев вне зависимости от вероисповедания на первом месте стоит семья. Речь идёт и об отношении к родителям, и любви к детям, а также другим близким и дальним родственникам. Семейные ценности поддерживают бедных и являются предметом гордости зажиточных людей. Семья в какой-то степени нивелирует расслоение общества.

Другим, не менее важным фактором, является вера. Вне зависимости от религиозной принадлежности подавляющее большинство граждан Индии — искренне верующие люди. В беседах они как правило не задают вопрос о том, веришь ли ты в Бога. Это само собой разумеется. Обычно спрашивают: «Как ты молишься Богу? К какой конфессии ты принадлежишь?». Кстати индийские христиане гордятся тем, что их веру принёс апостол Фома и индийская христианская церковь одна из самых древних в мире.

— Индийская кухня очень сильно отличается от типичной русской кухни. В ней используется много специй и приправ: это конечно карри, масала, кориандр, мускатный орех, асафетида, шафран, кардамон и др. Индийские блюда имеют многовековую историю и многие блюда национальной кухни являются продолжением ведической кухни. Например, топлёное масло, гхи имеет не только питательную ценность, но и наделяется сакральными свойствами. К иной кулинарной традиции индийцы относятся настороженно. Даже находясь за рубежом, они стараются готовить дома или найти рестораны индийской кухни.

— Наши сувениры типа матрёшек, платков, шкатулок являются экзотикой, которую можно дарить всем без исключения. Хорошим подарком будет шоколад и европейские кондитерские изделия. Для детей от пяти лет электронные игрушки. Спиртное обычно дарить не советуют, но если речь идёт о друзьях, то хороший алкоголь (виски, джин) будет воспринят с благодарностью.

— Конечно, каждый находит в Индии что-то своё и хорошее, и плохое. Но лично мне больше всего нравятся сами люди. Они отзывчивы и деликатны, готовы прийти на помощь и, несмотря на бедность, могут совершать бескорыстные поступки. Что же касается минусов, то это большое количество нищих. Не вздумайте подавать милостыню посреди улицы, иначе вам надолго обеспечен «эскорт» из попрошаек!

— Сложно составить список того, что стоит посмотреть в Индии. Опять же за одну поездку страну не разглядишь. Конечно стоит посмотреть Тадж-Махал, как же без него. Но в той же Агре, где расположен этот памятник, на мой взгляд стоит посмотреть и другие постройки времён Великих моголов. В Джайпуре — это не менее известный чем Тадж-Махал розовый дворец Хава-Махал. Много исторических памятников в Дели. Меня лично больше всего впечатлила гробница Хумаюма. Интересен джайнистский храм Лал Мандир. Из индуистских памятников в столице интересен храм Лакшми-Нарайян.

Существует много интересного в колониальной архитектуре. Например, в Мумбаи это район с португальской архитектурой Калаба, где проходило действие романа «Шантарам» Грегори Дэвиса. Естественно стоит побродить по рынкам, которые отражают внутреннюю жизнь Индии, посетить музеи и театры. Благо, сейчас в интернете достаточно путеводителей по Индии, и каждый может составить программу на свой вкус.

— Я бы назвал неочевидное, но значимое и для нас качество — самодостаточность. Как не странно, но индийцы, имеющие за плечами 300 лет колониального рабства, сдержанно относятся к чужим мнениям, нотациям и поучениям. Они не переживают так сильно о том, что сказали о них американцы, китайцы, европейцы или кто-либо ещё. Возможно это историческая память цивилизации, которой, по оценкам ряда историков, более пяти тысяч лет. Но политические практики, методы ведения бизнеса и технические новации при всей открытости чужому опыту в Индии приобретают определённую «индускость», словно это и не зарубежные знания, а собственность древней цивилизации.