Активность Индии в Северо-Восточной Азии совпадает с интересами Москвы

Дмитрий Шелест, , 08:57 — REGNUM

Экономический и политический рост новых центров силы влияет на расстановку приоритетов в мире. Подобные перемены ощущаются и в Северо-Восточной Азии (СВА), которая включает в себя Китай, государства Корейского полуострова, Монголию, Тайвань, Японию, а также дальневосточную часть Российской Федерации. И если десятилетие назад для дальневосточников Индия была экзотической страной, то сейчас индийское присутствие на Дальнем Востоке России если и не становится обыденным делом, то уже не вызывает удивления. С начала XXI века в этой части мира наблюдается повышенная активность как государственных, так и негосударственных игроков в политической, экономической и военной сферах. Поэтому кажется вполне естественным, что не только страны СВА, но и государства, расположенные в других концах света, проявляют неподдельный интерес к этому региону Тихого океана.

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Республика Индия вторая страна по количеству населения, быстрорастущий мировой гигант, демонстрирующий свою заинтересованность в СВА. По темпам экономического роста, военной составляющей и развитию научно-технического потенциала древнейшая мировая цивилизация догоняет Китай. И если ещё 20−25 лет назад в Дели больше были озабочены внутренними делами страны, то на сегодняшний день государство Индостана стремительно занимает позицию регионального лидера и расширяет своё присутствие в Восточном полушарии.

Это обусловлено ещё первой программой Индии «Смотри на Восток» (Look East Policy), предложенной в 1991 году премьером Нарасимхо Рао. Документ продемонстрировал и понимание со стороны индийского правительства необходимости экономической экспансии для внутреннего развития, и политические амбиции растущего государства. Политика главы действующего правительства Нарендры Моди «Действуй на Востоке» (Act East Policy) стала закономерным продолжением стратегического курса 90-х годов. И если в прошлом столетии такой подход предполагал развитие отношений с государствами Юго-Восточной Азии, то текущая политика рассматривает всю Восточную Азию как зону интересов растущей Индии. В свою очередь устремлённость Нью-Дели на Восток сопряжена с реализацией таких программ как Make in India («Делай в Индии»), Skill India («Мастерство Индии»), Digital India («Цифровая Индия»).

Рассматривая ситуацию с иного ракурса, следует отметить, что экономическая и культурная экспансия Индии в западной части России если и не достигла своего пика, то близка к этому. В свою очередь Восток России в этом отношении сравним с вновь открываемым берегом, и одновременно её «открытие» укладывается в индийскую политическую и экономическую стратегии.

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В 2018 году Нью-Дели активно участвовало во многих мероприятиях в России, на которых в том или ином формате озвучивалась тема индийского присутствия в Тихоокеанской России. Так, в апреле на Петербургском экономическом форуме — 2018 была обозначена необходимость работы на уровне регионов двух стран, включая Дальневосточный федеральный округ (ДФО). А это, по мнению участников, позволяло решить задачу, поставленную лидерами России и Индии: к 2025 году увеличить взаимную торговлю в три раза, до 30 млрд долларов США.

Индийско-российский саммит в Сочи в мае 2018 года, несмотря на глобальную повестку, также затрагивал вопросы сотрудничества в удалённых регионах Сибири и Дальнего Востока. Прежде всего речь шла об инвестиции индийских компаний в энергетические проекты Тихоокеанской России и сибирских регионов. Определённым итогом развития индийско-российских отношений в области экономики стал и Владивостокский экономический форум — 2018. На этот раз на мероприятии были представители министерства торговли и промышленности, министерства дорожного транспорта и шоссейных дорог Индии, дипломатический корпус в лице сотрудников посольства Индии в РФ и Генерального консульства Индии во Владивостоке, а также руководители индийских предприятий.

В области военно-технического сотрудничества следует отметить встречу заместителя министра обороны России генерал-лейтенанта Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом Индии в РФ Панкаджем Сараном в феврале 2018 года, которая положила начало ряду шагов в этом направлении. А в конце года состоялись российско-индийские военные учения «Индра-2018» в штате Уттар-Прадеш в Индии и военно-морские учения «Индра-Нэви-2018» в Бенгальском заливе. В условиях санкционного давления на Россию закупка Нью-Дели зенитно-ракетных комплексов С-400 стала значимым событием не только в рамках закупки вооружения и военной техники, но и с точки зрения политической стратегии Индии. Не менее важным было предварительное соглашение о материально-техническом обеспечении военно-морских сил двух стран, что в ближайшей перспективе позволит ВМФ России более свободно действовать в акватории Индийского океана, а ВМФ Индии — в Тихом океане.

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Следует напомнить, что на этом фоне в Индии проводится Год российской культуры. А на Дальнем Востоке России состоялись несколько значимых для сотрудничества России и Индии событий в этой сфере: концерт индийской инструментальной музыки во Владивостоке (декабрь), кинопрограмма индийского кино в Магадане (июль), Международный день йоги и фестиваль «Индийское лето» во Владивостоке (июнь). Возобновление программы индологии в ДВФУ. Можно добавить, что перечень событий за 2018 год во всех сферах российско-индийских отношений не является исчерпывающим.

Для Индии торговая и промышленная экспансия к пределам Восточного полушария одновременно замыкает стратегию российско-индийских отношений. Дальнейшее продвижение экономических и политических интересов Нью-Дели на Восток будет определяться многими факторами и игроками, вне поля российско-индийского сотрудничества.

Высказывание премьер-министра Индии Норендры Моди «Когда я смотрю на Восток, я вижу западные берега Соединенных Штатов» недвусмысленно свидетельствует, что Нью-Дели не намерено замыкаться на единственном стратегическом партнёре. Развивая сотрудничество с Москвой, Индия является участником четырёхстороннего диалога по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе с Австралией, США и Японией. Нью-Дели не испытывает оптимизма и в отношении трёхстороннего взаимодействия Индия — Китай — Россия.

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Но подобные шаги не говорят о некой «двуличности» Индии. Скорее Нью-Дели демонстрирует независимый внешний курс по отношению ко всем субъектам мировой политики. Достаточно отметить, что скандальная резолюция Генассамблеи ООН «о милитаризации Крыма» от 19 декабря 2018 года не была принята Индией, которая проголосовала против и таким образом прямо поддержала Россию в таком непростом вопросе.

В свою очередь стремление древнейшей цивилизации мира и динамично развивающегося государства говорит о том, что мир меняется. В этом контексте особенное привилегированное партнёрство должно наполняться живыми делами на Востоке России. Тихоокеанская часть Российского государства — значимая часть страны и объект развития со стороны действующих федеральных программ на следующее десятилетие. В свою очередь стремление Индии усилить своё геополитическое влияние и расширить экономические границы на Восток вполне естественным образом совпадает с интересами Москвы.