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В Индии отмечают крупнейший религиозный праздник

Культура

Верующие, совершая омовения в водах Инда и Ганга, избавляются от своих грехов

Нью-Дели, 16 января 2019, 10:09 — REGNUM  В Индии стартовал крупнейший религиозный фестиваль Кумбха Мела, сообщает 16 января Anadolu Ajansi.

В мероприятии ежегодно принимают участие миллионы людей. Верующие проходят ритуал омовения в реках Инд и Ганг, смывая, таким образом, с себя все грехи.

«Верующие считают, что священное омовение очищает от грехов их душу и тело и, таким образом, освобождает их от бесконечного цикла перерождений», — отмечают местные индийские СМИ.

Напомним, индуистский религиозный праздник Кумбха Мела проходит в одном из четырех священных городов индусов — Аллахбаде, Харидваре, Уджайне или Нашике. Основной целью мероприятия становится священное омовение, избавляющее верующих от грехов.

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