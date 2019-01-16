В Индии отмечают крупнейший религиозный праздник

Нью-Дели, , 10:09 — REGNUM В Индии стартовал крупнейший религиозный фестиваль Кумбха Мела, сообщает 16 января Anadolu Ajansi.

В мероприятии ежегодно принимают участие миллионы людей. Верующие проходят ритуал омовения в реках Инд и Ганг, смывая, таким образом, с себя все грехи.

«Верующие считают, что священное омовение очищает от грехов их душу и тело и, таким образом, освобождает их от бесконечного цикла перерождений», — отмечают местные индийские СМИ.

Напомним, индуистский религиозный праздник Кумбха Мела проходит в одном из четырех священных городов индусов — Аллахбаде, Харидваре, Уджайне или Нашике. Основной целью мероприятия становится священное омовение, избавляющее верующих от грехов.