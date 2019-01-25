Москва, 25 января, 2019, 10:39 — ИА Регнум. В России за последние десять лет выросла доля тех, кто считает, что работу после окончания вуза можно найти с большим трудом: с 50% в 2009 году до 55% в 2019 году. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Василий Максимов. С дипломом. 1890

20% опрошенных полагают, что трудоустроиться выпускнику вуза практически невозможно. В то, что найти работу можно, приложив небольшие усилия, верят 18%.

Лишь 3% граждан РФ считают, что молодые люди с дипломом о высшем образовании легко могут трудоустроиться. При этом в том, что поиск работы после окончания вуза потребует небольших усилий, уверены сами студенты (36%).

Опрос проведен 21 января 2019 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, самое главное во время учебы в вузе — хорошо учиться и стать профессионалом. Так считают большинство жителей России (62%), среди 18−24-летних — 70%.

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