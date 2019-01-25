Вашингтон, 25 января, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Новый российский ударный беспилотник «Охотник» может существенно усложнить жизнь военным США, сообщает Business Insider.

БПЛА С-70 «Охотник»

Так, издание проанализировало фотографии «Охотника» и сравнило его с бомбардировщиком B-2 Spirit, считающимся в США одним из самых «невидимых» самолетов.

При создании беспилотника его позиционировали как прототип истребителя последнего поколения, это подразумевает способность к ведению воздушного боя, однако, пишет издание, отсутствие у него хвостового оперения может усложнить такую задачу.

При этом существующие в настоящее время американские беспилотники могут наносить удары только по целям на земле. Кроме того, из-за своей дозвуковой скорости их легко могут сбить истребители. Вместе с тем, «Охотник» может использоваться вместе с истребителем Су-57, что значительно усложнит задачи американским военным.

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Напомним, в ноябре прошлого года в России провели испытания тяжелого ударного беспилотника «Охотник». Аппарат разогнался на взлётно-посадочной полосе до 200 км/ч.

Целью проведённого эксперимента была первая отработка автономного руления, набора скорости и остановки в финишной части взлётно-посадочной полосы. Результаты эксперимента были признаны успешными. Отрыв от земной поверхности и взлет не производились.

Отметим, что «Охотник» имеет взлётный вес 20 тонн и должен развивать скорость порядка 1000 км/час. Аппарат выполнен по схеме «летающее крыло» и не имеет хвостового оперения.

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