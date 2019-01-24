Снимки ударно-разведывательного беспилотника «Охотник» появились в сети

Москва, , 13:58 — REGNUM В интернете появились снимки перспективного российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник». На снимках можно рассмотреть беспилотник, который станет прототипом истребителя шестого поколения, со всех сторон.

https://twitter.com/Milcolumnist/status/1088106599338704896

«Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» и внешне напоминает птицу. На хвосте самолёта нарисованы силуэты самого истребителя и следующего за ним беспилотника.

https://twitter.com/RALee85/status/1086395459353096192

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https://twitter.com/o_gilvi/status/1088363568821661696

Как сообщало ИА REGNUM, российский тяжёлый ударный беспилотник «Охотник» имеет взлётный вес 20 тонн и должен развивать скорость порядка 1000 км/час. Аппарат выполнен по схеме «летающее крыло» и не имеет хвостового оперения.

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В ноябре 2018 года в Новосибирской области были проведены испытания перспективного российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). «Охотник» разогнался на взлётно-посадочной полосе до скорости 200 км/ч. Целью проведённого эксперимента была первая отработка автономного руления, набора скорости и остановки в финишной части взлётно-посадочной полосы. Результаты тестирования признаны успешными. Отрыв от земной поверхности и взлет не производились.

Следующим этапом испытательной программы будут «подскоки», в ходе которых аппарат будет отрываться от взлетно-посадочной полосы на несколько метров и через несколько секунд совершать посадку. К полноценным полётам БПЛА «Охотник» планируется приступить в 2019 году.