Урумчи, Китай, 25 января, 2019, 05:46 — ИА Регнум. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая начнутся предварительные работы над строительством девяти новых аэропортов в целях улучшения транспортной связанности региона в рамках инфраструктуры «Нового шелкового пути», сообщает 24 января агентство Синьхуа.

Bohao Zhao Аэропорт Урумчи. Синьцзян

Подготовительные работы по строительству новых аэропортов стартуют в Ташкурган-Таджикском автономном уезде, уезде Монголкюре, административном округе Керия, городе Баянбулак, Хобоксар-Монгольском автономном уезде, городе Усу, уезде Цитай, городах Баркол и Арал в Синьцзяне. Аэропорты в городах Кашгар, Инин, Аксу, уезде Чугучак, округе Алтай и городе Турфан будут расширены для того, чтобы они могли принимать еще больше пассажиров, сообщили в Администрации гражданской администрации (CAAC) по Синьцзяну.

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В 2018 году общие инвестиции региона в строительства аэропортов достигли 3,15 млрд юаней ($465 млн). В настоящее время там действует 21 аэропорт. В 2018 году они пропустили через себя 30 млн пассажиров, кроме того, там действует 49 авиакомпаний, работающих по 257 маршрутам. В частности, столица региона Урумчи связана с 73 городами Китая и 17 городами по всему миру.