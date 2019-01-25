Нижний Новгород, 25 января, 2019, 04:36 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде в свете закупок питания для школьников без проведения торгов главным поставщиком столовых общеобразовательных учреждений — муниципальным предприятием «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ) — разгорается новый скандал. Предприятие закупило молочную продукцию на 116 млн рублей у единственного поставщика — ООО «Продмилк», которое было создано в конце ноября 2018 года, и чей уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Депутат Госдумы Александр Курдюмов (фракция ЛДПР), чьи помощники не нашли по указанному поставщиком юрадресу данной компании, пообещал обратиться в Генпрокуратуру для правовой оценки ситуации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Chris Pelliccione Молоко

Закупка без проведения торгов у единственного поставщика производится муниципальным предприятием уже не в первый раз. Ранее у общественности возникли претензии в связи с контрактом на поставку колбасы в нижегородские школы тамбовской компанией. Тогда в мэрии пояснили, что проведение конкурса потребовало бы 23 дней, а продукты заканчивались раньше, и «детей надо было кормить сейчас, а не через 23 дня». Помимо этого, ранее УФАС по Нижегородской области потребовало аннулировать итоги конкурса по отбору поставщика питания в 143 школы Нижнего Новгорода, победителем в котором стало всё то же муниципальное предприятие. Мэрия не согласилась с решением антимонопольного органа и пытается оспорить его через Арбитражный суд Москвы. Слушания отложены на 19 февраля 2019 года.

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В конце января стало известно, что ЕЦМЗ заключил контракт на поставку молочной продукции на сумму 116 млн рублей с единственным поставщиком — неким ООО «Продмилк» из Нижнего Новгорода.

«Главный кормилец нижегородских школьников — предприятие ЕЦМЗ снова удивляет своими покупками. Сначала колбаски на 13,5 миллиона купили в соседнем регионе. Теперь на сумасшедшие деньги — 116 миллионов, без торгов взяли «молочки» у ООО «Продмилк». Фирма работает на рынке менее двух месяцев с уставным капиталом всего 10 000 руб., у неё даже офиса нет. Мои помощники отправились посмотреть, где работает компания. Но по указанному юридическому адресу — г. Н. Новгород, проспект Гагарина, дом 39 литер 2а, офис 11, никакого «Продмилка» нет, — заявил на своей странице в соцсетях депутат Госдумы Александр Курдюмов (фракция ЛДПР). — Где проверенные «Шахунское молоко», Городецкий молочный комбинат, Сергачский молокозавод и другие? В регионе десятки крупных производств. Неужели им не нужны деньги или цена контракта была настолько мизерной, что за тендер не стали бороться? Направляем письмо в Генеральную прокуратуру».

В комментариях нижегородским СМИ ЕЦМЗ заявило, что ООО «ПРОДМИЛК» — это «известный, хорошо себя зарекомендовавший Бутурлинский молокозавод».

"Ранее предприятие называлось ООО «Молоко», но в связи с расширением линейки производимой продукции был произведен ребрендинг», — цитирует ЕЦМЗ издание koza.press.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Продмилк» создано 27 ноября 2018 года в Нижнем Новгороде, уставный капитал — 10 тыс. рублей. А по адресу, указанному обществом в качестве юридического, зарегистрированы ещё две компании — ООО «Опт» (учреждено в январе 2017 года) и ООО «Трансснаб» (адрес получен в сентябре 2017 года). Обе никак не связаны с ООО «Продмилк».

Гендиректор ООО «Продмилк» — Сергей Верещавин, единственный участник — Александр Мясоедов, который ранее выступал соучредителем и учредителем ещё шести юрлиц, четыре из которых на сегодня уже ликвидированы. В числе действующих полностью принадлежащее ему ООО «Крестьянское фермерское хозяйство «Перспектива» из города Выкса. Его уставный капитал 5 845 200 рублей, учреждено ООО в сентябре 2008 года. Вторая на 55% принадлежащая Мясоедову компания находится в Кстово и занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки. Речь о созданном в 2002 году ООО «Терминал Групп».

Очевидных связей ООО «Продмилк» ни с Бутурлинским заводом, ни с неким ООО «Молоко» не имеет. Также в выписке нет указаний, что у юрлица менялось наименование. Более того, ОАО «Бутурлинский молочный завод» было ликвидировано 30 мая 2013 года после процедуры банкротства, а созданное им совместно с группой предприятий этой же отрасли ЗАО «Объединение молоко» на сегодня в стадии ликвидации.

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