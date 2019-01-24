Пекин, 24 января, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Пекин выступает против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, призывая все страны уважать суверенитет этой страны, заявила 24 января официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

Kremlin.ru Николас Мадуро

«Мы всегда придерживаемся принципа невмешательства во внутренние дела других стан, выступаем против любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы», — заявила представитель МИД КНР.

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Напомним, в мае 2018 года в Венесуэле прошли внеочередные выборы президента страны. Николас Мадуро победил на них, набрав 67,8% голосов. Выборы вызвали протест со стороны большинства стран Запада, а также Латинской Америки.

В январе 2019 года состоялась церемония инаугурации Мадуро, он вступил в должность президента страны до 2025 года. Сразу же после этого Национальная ассамблея, которая контролируется оппозицией, объявила Мадуро узурпатором, и в стране начались волнения.

23 января в Венесуэле произошел государственный переворот. Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента и был признан США и рядом латиноамериканских стран из «группы Лимы».

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