Москва, 24 января, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Более 8,61 трлн рублей получили российские граждане в качестве кредитов от отечественных банков в 2018 году. За год объем кредитования вырос на 46%, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Всего в 2018 году было выдано 37,41 млн новых кредитов общим объемом более 8,61 трлн рублей. Количество кредитов увеличилось на 18% по отношению к 2017 году, тогда как объем выданных средств — почти вполовину. В 2017 году банки выдали 31,81 млн кредитов на 5,91 трлн рублей.

Уточняется, что интенсивнее всего рос сегмент кредитных карт. Новых карт было выдано 12,66 млн — на 40% больше, одобренный лимит увеличился на 63% — 908,05 млрд рублей. В среднем карта позволяет оперировать суммой в 63 тыс. рублей, тогда как годом ранее средний лимит составлял 46 тыс. рублей (+37%).

Таковы результаты исследования ОКБ на основе данных, переданных 600 кредиторами.

Как сообщало ИА REGNUM, количество нелегальных кредиторов сократилось в России в 2018 году на 3 тыс. штук — до 6,5 тыс. При этом объем выданных займов увеличился на 15%, приблизившись к значению 115 млрд рублей.

Читайте также: Нелегальные займы: количество падает, объем растет