Нелегальные займы: количество падает, объем растет

Москва, , 07:48 — REGNUM Количество нелегальных кредиторов сократилось в России в 2018 году на 3 тыс. штук — до 6,5 тыс. При этом объем выданных займов увеличился на 15%, приблизившись к значению 115 млрд рублей, сообщает 24 января «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование комитета по безопасности СРО «МиР», охватившее 70% рынка.

Речь идет о лицах, выдающих займы без соответствующего статуса и контроля со стороны Центробанка. Динамика черного рынка сопоставима с динамикой легального рынка микрофинансирования, отмечают в комитете.

Нелегальные кредиторы привлекательны тем, что быстро оформляют займы, у них нет бумажной волокиты, а данные не передаются в бюро кредитных историй. При ставке около 1% в день спрос на такие займы высокий, преимущественно ими пользуются повторные клиенты, которые берут кредиты по много лет, поясняют эксперты. Зачастую клиентами нелегальных кредиторов становятся предприниматели, реализующие серые схемы в бизнесе.

Участники рынка полагают, что тренд усугубится из-за усиления регуляторных требований к законопослушным компаниям. В борьбе с черным рынком помогла бы фиксация общих признаков, позволяющих выявлять нелегальных кредиторов и добиваться их ликвидации, отмечают они.

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