Москва, 24 января, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА отчиталась о снижении на 8% годовых объемов продаж. Всего в 2018 году было продано 38,1 млн карат, говорится в отчете компании.

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В то же время в денежном выражении общие продажи увеличились на 6% — до $4,5 млрд. Отмечается, что падение продаж связано с выбытием из обработки сырья, ранее добываемого на трубке «Мир». Кроме того, на трубке «Удачная» была завершена выработка руды открытым способом.

«Прогноз на 2019 год: объем производства ожидается на уровне 38 млн карат (+4%)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января президент алмазодобывающей компании Сергей Иванов заявил, что доля принадлежащих России и Якутии акций АЛРОСА в ближайшие годы не будет изменена.

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