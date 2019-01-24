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Госдолю в АЛРОСА не планируется уменьшать: «Это стабильный денежный поток»

Экономика

О том, что дальнейшая приватизация не обсуждается, заявил президент компании

Якутск, 24 января 2019, 05:06 — REGNUM  Доля принадлежащих России и Якутии акций АЛРОСА в ближайшие годы не будет изменена. Приватизация её акций не обсуждается, заявил президент алмазодобывающей компании Сергей Иванов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На мой взгляд, России и Республике Якутия нет необходимости снижать долю, потому что это стабильный денежный поток, — цитирует президента АЛРОСА ТАСС. — Никакой работы не ведётся в плане подготовки приватизации. Я не думаю, что в ближайшие годы доля будет снижаться».

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас около 33% акций АЛРОСА принадлежит Росимуществу, 25% плюс одна акция — министерству имущественных и земельных отношений Якутии, 8% — муниципалитетам республики.

В федеральном прогнозном плане приватизации на 2017−2019 годы сказано о намерении правительства РФ сократить долю участия в уставном капитале АЛРОСА до 29%, а это значит, передать в частные руки 4% ценных бумаг «с координацией продажи акций, находящихся в государственной собственности Якутии и в муниципальной собственности, с возможностью направления на развитие инфраструктуры Якутии денежных средств, поступающих от приватизации акций».

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Приватизация госактивов
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