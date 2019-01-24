Москва, 24 января, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Сейчас ключевая ставка Центробанка РФ составляет 7,75% годовых. В ближайшее время она может быть увеличена до 8% и сохранит это значение как минимум до ноября-декабря 2019 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В то же время есть основания предполагать, что в случае ухудшения внешнего фона (санкционного, макроэкономического — тут уже без особенной разницы) ставка будет повышена в 2019 году более одного раза.

«Инфляционное давление в российской экономике присутствует в полной мере, смотрится сглаженным из-за усилий ретейла по снижению социальной напряженности на фоне роста цен на продукты и товары. Чуть позже разгон индекса потребительских цен будет видно ещё лучше, и ЦБ РФ, вероятно, приступит к активной борьбе с усилением инфляции», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, СМИ писали, что глава Сбербанка Герман Греф не исключил вероятности повышения ключевой ставки ЦБ РФ в 2019 году. По его оценкам, нужно смотреть на инфляцию, которая может стабилизироваться во второй половине года. Ближе к концу 2019-го, по мнению Грефа, предполагается перелом тенденции со ставками вниз.

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