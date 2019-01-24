Лондон, 24 января, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Каждый третий школьник в учебных заведениях разных стран мира хотя бы раз в месяц подвергается издевательствам со стороны сверстников. Об этом свидетельствуют данные нового доклада ЮНЕСКО, посвященного искоренению насилия и запугивания в школе.

Цитата из к/ф «Класс». Реж. Ильмар Рааг. 2007. Эстония Школьники

Отмечается, что данный доклад будет опубликован на Всемирном образовательном форуме 2019 года в Лондоне. Документ содержит сведения, полученные в ходе опросов, проведенных в 144 странах.

«Почти каждый третий из учащихся (32%) по меньшей мере один раз в прошлом месяце подвергся запугиванию в школе со стороны сверстников», — говорится в его тексте.

Примерно такая же доля школьников подверглась физическим издевательствам, отметили в ЮНЕСКО. Кроме того, эксперты организации установили рост числа случаев издевательств в сети и с помощью мобильных телефонов.

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