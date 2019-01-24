Москва, 24 января, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что задумывается о завершении спортивной карьеры. Об этом 24 января сообщает ТАСС.

Kremlin.ru Владимир Путин и Фёдор Емельяненко

По словам Емельяненко, возраст и травмы дают о себе знать.

«Я сейчас всё чаще задумываюсь об уходе. Не из-за того что не хочу биться», — сказал Емельяненко.

Свой следующий бой Емельяненко проведёт 27 января в финале Гран-при тяжеловесов Bellator против Райана Бейдера.

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