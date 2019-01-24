Москва, 24 января, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Цены на нефть снова не смогли вырасти 23 января из-за переменчивости настроений инвесторов на мировых финансовых рынках. Brent попыталась преодолеть барьер на уровне $62, но не смогла закрепить успех и откатилась к минимумам немногим выше психологического уровня $60, который выступил в роли поддержки. К концу дня баррель сократил потери, но негативный уклон никуда не исчез и сохраняется сегодня, 24 января, на утренних торгах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Пожар. Нефть

Динамика нефтяных цен по-прежнему сильно зависит от настроений инвесторов на фондовых площадках. А они по-прежнему переменчивы и нестабильны. В очередной раз восстановление интереса к риску сменилось распродажами, что подорвало попытки восстановления Brent.

«Что касается внутренних факторов рынка энергоносителей, здесь в центре внимания два момента. Первый, который сдерживает падение цен, носит геополитический характер — в Вашингтоне снова подняли вопрос ужесточения санкций против Венесуэлы, а точнее, против ее нефтяного сектора, который и без того терпит бедствие из-за глубокого кризиса в стране», — пояснил эксперт.

Второй фактор — медвежий отчет API, отразивший резкий рост запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Объемы запасов нефти увеличились на 6,55 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов выросли на 3,6 и 2,6 млн баррелей.

«Улучшить краткосрочный настрой котировок может официальный отчет минэнерго США, если его цифры разойдутся с оценкой APIи укажут на падение запасов. Также рынок будет внимательно следить за заявлениями Трампа и продолжит ловить сигналы со стороны фондовых рынков. Главная задача Brent на данный момент — удержаться над уровнем $60», — считает Мащенко.

Читайте также: Импульс для роста нефти дал прогноз добычи в США