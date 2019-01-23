Магадан, 23 января, 2019, 09:52 — ИА Регнум. В Магаданской области не нашли денег на жильё для детей-сирот: при потребности в 240 млн рублей на эти цели выделено только 6,3 млн. Решать эту проблему предлагается направлением средств от продажи санатория «Талая», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет денег

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Депутат Магаданской областной думы Александр Шаферов намерен выступить с этой инициативой на заседании комитета регионального законодательного органа.

«Вопрос не в том, что денег не хватает, хотя я голосовал против принятия бюджета, вопрос в том, как эту проблему решить, — цитирует Александра Шаферова ИА «Весьма». — Пока не поздно, я вынесу предложение на комитет облдумы: вложить деньги от реализации санатория «Талая», который внесён в план приватизации, в покупку жилья детям-сиротам».

По данным депутата, пока заложенных в бюджете на жильё для сирот средств хватит только на четыре квартиры. Стоимость санатория «Талая» оценивается в 172 млн рублей, но может и стать выше.

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«Несмотря на то, что коллеги из профсоюзов активно собирают обращения к председателю правительства и президенту РФ, доказывая, что санаторий не нужно реализовывать, мы с вами знаем, что он находится не в безупречном состоянии, и его содержание оставляет желать лучшего. Его нужно реконструировать», — также подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, может не хватить в бюджете Колымы и денег на субсидии ресурсоснабжающим организациям, которым государство компенсирует доходы, недополученные из-за предоставления льгот жителям региона. В постановление правительства региона, регулирующее порядок выплаты компенсирующих средств, внесены поправки, которые предусматривают возможность не перечислять компаниям эти деньги.