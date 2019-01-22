На Колыме ресурсоснабжающие организации будут «воспитывать» деньгами?

Магадан, Магаданская область, , 06:22 — REGNUM Ресурсоснабжающие организации Магаданской области могут остаться без субсидий, которыми государство компенсирует им доходы, недополученные из-за предоставления льгот жителям региона. В постановление правительства региона, регулирующее порядок выплаты компенсирующих средств, внесены поправки, которые предусматривают возможность не перечислять компаниям эти деньги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Возможность не компенсировать ресурсоснабжающим организациям Колымы недополученные ими доходы прописана в отдельном пункте соответствующего постановления. В документе говорится, что не получить деньги за предоставление льгот колымчанам тепло‑ и энергоснабжающие компании могут «в случае отсутствия возможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств». Уведомление о невозможности перечислить деньги организации будут получать в течении 10 рабочих дней после принятия решения не выдавать субсидию, также поясняется в документе.

Аналогичная поправка появилась и в постановлении правительства, которым регулируется предоставление субсидий транспортным компаниям Колымы. Таким образом правительство Колымы готовится к нехватке денег на эти выплаты, пришло к выводу региональное СМИ ИА Весьма.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2018 года губернатор Магаданской области Сергей Носов заявлял, что финансовый результат детальности предприятий ЖКХ и коммунальной энергетики показывает убытки, и субсидии только усугубляют эту ситуацию.

«Никакой необходимости заниматься анализом затрат и погашением дебиторской задолженности нет, если можно просто получить эти субсидии», — цитировало РИА Колыма-Информ главу региона. Он был возмущён тем, что потери, указываемые коммунальными предприятиями в своих отчётах, могут достигать 30% и более.

«Кто-то должен запитаться от этих сетей и воровать энергию. У «Олаинтерком» по отчетам потери составляет 32%, при этом предприятие получало прибыль и не платило зарплату людям. МУП «Сеймчантеплосеть» — 29%, МУП «Комэнерго» — 57%, ООО «Профит Плюс» на Бурхале — 26%. После этого кто-то еще просит субсидии? Мы введём жёсткую персональную ответственность и не будем выдавать субсидии без объявления причин такой ситуации. Мало того, субсидии будут выдаваться только на зарплату и напрямую. Сначала главы округов и руководители коммунальных предприятий должны навести у себя порядок и показать работу над пополнением доходной части. Только после серьезного обоснования можно будет получить деньги и использовать их под контролем по назначению. То, что мы без дополнительной поддержки не обойдемся и будем субсидировать сферу ЖКХ — это не вызывает вопросов. Но в первую очередь источником должна быть просроченная задолженность», — пояснял Сергей Носов.