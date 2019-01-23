Мельбурн, Австралия, 23 января, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу над представительницей Украины Элиной Свитолиной в четвертьфинале Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 12 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Теннис

Осака восемь раз подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, три ошибки на подаче и 2 из 4 реализованных брейков.

В полуфинале турнира Осака сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, которая обыграла американку Серену Уильямс.

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