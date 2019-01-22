Эдинбург, Великобритания, 22 января, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Шотландская ассоциация производителей виски (Scotch Whisky Association, SWA) заявляет о серьезных угрозах отрасли в случае «жесткого Brexit», 22 января передает агентство Reuters.

stevepb Виски

Согласно заявлению, в результате ухода Великобритании с единого рынка ЕС потеря торговых выгод производителей виски составит 50 миллионов фунтов стерлингов ($65 млн).

«Кроме того, у нас есть серьезная обеспокоенность по поводу способности операторов портов справиться со значительными изменениями в экспортных системах», — говорится в заявлении SWA.

Также SWA отмечает «значительное увеличение затрат» производителей в связи с необходимостью вводить новые стандарты и оформление для виски, предназначенного на экспорт в ЕС.

Шотландский виски, знаменитый «Джонни Уокер» и другие марки, является одним из главных экспортных пищевых продуктов Великобритании. Так, в 2017 году объем экспорта виски оценивался в 4,5 млрд фунтов стерлингов ($5,7 млрд).

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