Москва, 22 января, 2019, 13:23 — ИА Регнум. В Кремле на сегодняшний день не готовы дать оценку высказываниям спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложившего внести изменения в российскую Конституцию. Об этом 22 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам официального представителя Кремля, инициатива Володина, касающаяся полномочий ветвей российской власти, на сегодняшний день еще не конкретизирована.

«Поэтому пока здесь преждевременно говорить о какой-то позиции», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался по поводу необходимости внесения изменений в Основной закон страны, в частности, касающихся расширения полномочий Федерального Собрания.

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