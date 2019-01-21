Володин: Сегодня в Конституции РФ отсутствует должный баланс ветвей власти

Москва, , 14:05 — REGNUM Целесообразно расширение полномочий Федерального Собрания, в первую очередь в вопросах парламентского контроля правоприменения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

«Со своей стороны, уже более двух лет проработав как председатель Государственной думы, вижу возможности именно парламента, законодательной ветви власти, играть ключевую роль в работе по анализу эффективности работы Основного закона», — заявил Володин.

Это непосредственно вытекает из статьи 94 Конституции России, в соответствии с которой «Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации — является представительным и законодательным органом Российской Федерации», отметил председатель нижней палаты парламента.

То есть «именно парламент обязан реализовывать запрос граждан на соблюдение и максимально полную реализацию их конституционных прав, обеспечивать представительство соответствующих интересов граждан, а также парламентский контроль», подчеркнул он.

«В этой связи целесообразно расширение полномочий Федерального Собрания, в первую очередь в вопросах парламентского контроля правоприменения. Это позволило бы в том числе устранить целый ряд недостатков нашей Конституции, которые, как отмечает и председатель Конституционного суда, и многие другие специалисты, связаны с отсутствием должного баланса в системе сдержек и противовесов ветвей власти, креном в пользу исполнительной ветви власти», — заявил Володин.

Он отметил, что одной из важнейших поправок к Конституции, которые были приняты за минувшие годы, является норма об обязанности правительства ежегодно отчитываться перед депутатами о результатах своей деятельности, в том числе «по вопросам, поставленным Государственной думой», — соответствующие поправки в ст. 103 Конституции были приняты в 2008 году.

Таким образом, направление реализованных конституционных новаций уже задавало вектор на обеспечение более точного баланса ветвей власти, делает вывод спикер Госдумы.

«Следует развивать эту логику дальше, в частности, уточнить и детализировать отчетность правительства перед парламентом именно по вопросам, поставленным Государственной думой, в том числе — по вопросам правоприменения», — заявил Володин.

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