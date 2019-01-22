Москва, 22 января, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Главным фактором сокращения внешних заимствований стало сокращение долга небанковского сектора, которое за 2018 год составило $32,3 млрд. И не в последнюю очередь это связано с тем, что крупнейшие госкомпании, которые ранее привлекали финансирование за рубежом, находятся под санкциями и не могут привлекать капитал на внешних рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Доля госдолга в ВВП России составляет всего 33%. При этом объем золотовалютных резервов ЦБ РФ вырос за год на 9%, до $467 млрд. Таким образом, международные резервы России полностью покрывают ее задолженность и, более того, превышают размер внешнего госдолга РФ почти в 10 раз.

«То есть мало того, что российские ЗВР полностью покрывают ее обязательства, Россия является чистым кредитором, в отличие от ряда других развивающихся стран. В качестве негативного примера можно вспомнить Аргентину и Украину, экономическая политика которых полностью зависит от внешних кредиторов, в первую очередь от Международного валютного фонда», — пояснила эксперт.

Также стоит отметить, что за первую половину января 2019 года международные резервы Банка России выросли на 1,2% и достигли уже $473 млрд. Важно и другое: в структуре международных резервов уменьшается доля доллара и увеличиваются доли других резервных валют и монетарного золота.

«За 2018 год доля монетарного золота в резервах ЦБ РФ увеличилась до $87 млрд в денежном эквиваленте или до 19% от общего объема ЗВР. То есть один только объем золотого запаса у государства полностью покрывает внешний долг государства, в связи с чем даже возможный запрет России со стороны США на операции с долларом не создает угрозы для дефолта», — считает Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, внешний долг РФ за 2018 год сократился на 12,4% или на $64,4 млрд. В результате по итогам года совокупный объем внешнего долга составлял $453,7 млрд.

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