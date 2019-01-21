Внешний долг России за 2018 год снизился более чем на 12%

Москва, , 16:39 — REGNUM Внешний долг России за 2018 года уменьшился на $64,4 млрд, или на 12,4%. Такие данные приводит 21 января пресс-служба Банка России.

По состоянию на 1 января 2019 года внешний долг страны, по предварительной оценке регулятора, составил $453,7 млрд.

Сообщается, что внешние обязательства в минувшем году сократили все институциональные секторы, тем не менее «наибольший вклад в снижение внешнего долга страны внесли прочие секторы, задолженность которых сократилась на $32,3 млрд».

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