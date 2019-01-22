Якутск, 22 января, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Прощать долги за потребление газа жителям некоторых регионов России несправедливо по отношению к тем, кого эта мера не коснётся. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя предложение депутата Госдумы РФ Михаила Емельянова («Справедливая Россия») аннулировать долги жителей не только Чечни, но и некоторых самых бедных субъектов страны.

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«Газовая амнистия, предложенная депутатом Госдумы, охватывает ограниченное количество регионов и не может быть справедливой, — уверен Юрий Данилов. — Пострадают регионы, близкие к бедным, а также середняки с крупными размерами государственного долга типа Якутии».

Эксперт считает, что такие предложения приводят к неравноценному отношению к регионам России и проживающим в них гражданам, и это плохая тенденция.

«Сейчас стало модным говорить и о других видах амнистии типа списания невозвратных долгов граждан за ЖКХ. Наиболее полной амнистией могло бы стать списание всем регионам их государственных долгов, а гражданам — кредитная амнистия!» — отметил Юрий Данилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, главный инженер АО «Сахатранснефтегаз» Павел Ксенофонтов заявил, что в Якутии вряд ли будет принято решение о списании жителям региона долгов за газ по примеру Чечни.

«У нас похожей ситуации не будет. В Якутии население более сознательное, а наша компания, как и любая ответственная хозяйствующая структура, постоянно работает над задолженностью. Но если «Сахатранснефтегаз» будут заставлять списать какие-то задолженности, выпадающие убытки нам придётся закладывать в тариф всех потребителей поровну», — отметил представитель «Сахатранснефтегаза».

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Напомним, районный суд Грозного по заявлению прокуратуры обязал местное отделение Газпрома списать задолженность жителей Чечни за газ. Как считают в надзорном ведомстве, предъявление населению требований об оплате долгов могло «вызвать в обществе социальную напряженность и повлечь за собой протестные выступления». Реагируя на решение суда, депутаты Госдумы РФ стали предлагать списать долги также жителям некоторых или сразу всех регионов России.